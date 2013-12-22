الليلة.. رئيس مصلحة الضرائب ومساعد وزير الداخلية الأسبق على "المحور 2"

كتب : فاطمة النشابي الأحد 22-12-2013 11:14

يستضيف الإعلامي نصر القفاص، في برنامجه "مصر كل يوم" الذي يذاع على قناة "المحور2"، اللواء مجدي البسيوني، مساعد وزير الداخلية الأسبق، والخبير الأمني شريف خالد، حيث تناقش الفقرة مدى شعورهم المصريين بتحسن الأوضاع الأمنية، ومخططات الإخوان لإثارة الفوضى قبل الاستفتاء على الدستور.

كما يستضيف البرنامج في الفقرة الثانية ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية؛ ليرد على الاتهامات الموجهة للضرائب بالتعسف مع الصغار والتساهل مع الكبار، وحقيقة ما أثير بشأن التصالح مع بعض رجال الأعمال في عهد الإخوان.