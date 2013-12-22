زوجة خالد محيي الدين: شعر بفرحة عارمة فور علمه بتكريم الرئاسة

كتب : فاطمة النشابي منذ 59 دقيقة

قالت زوجة آخر الضباط الأحرار خالد محي الدين، إنها انتظرت تكريمه لفترة طويلة، مشيرة إلى أنها شعرت بالفخر عندما سمعت بخبر حصوله على قلادة النيل التي سيمنحها له رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور.

وأضافت السيدة "سميرة"، خلال داخلة هاتفية لها عبر برنامج "مصر× يوم"على قناة "دريم 2"، إن حالة زوجها الصحية لا تسمح له بالذهاب لتسلم القلادة، حيث يبلغ من العمر 91 عاما، مؤكدة أن ابنه أو ابنته هم من سيتسلم الجائزة، لافتة إلى أنها عندما أخبرته بحصوله على قلادة النيل قال إن هذا "أحسن خبر سمعته منذ فترة طويلة".

وعن الأحداث السياسية ومتابعته لها أكدت أنه بعيد عن متابعتها نظرا لظروفه الصحية.

يذكر أن الرئيس عدلي منصور أصدر قرارًا جمهوريًا يوم الخميس الموافق 19 ديسمبر، بمنح قلادة النيل إلى اسم الرئيس الراحل محمد نجيب وخالد عبدالمجيد محيي الدين، عضو مجلس قيادة الثورة.