تظاهرة لأهالى مليج بالمنوفية لعدم توزيع كوبونات إسطوانات الغاز عليهم‎

تظاهر، صباح اليوم، العشرات من أهالى قرية مليج مركز شبين الكوم أمام ديوان عام محافظة المنوفية لتضررهم من عدم توزيع كوبونات البوتجاز على المواطنين بالقرية بعد ربط توزيع اسطوانات البوتاجاز على البطاقات التموينية .

واتهم الأهالي موظفى التموين بإستغلال الكوبونات المخصصة لهم لإستبدال أنابيب وبيعها بالسوق السوداء ، والتقى وكيل وزارة التموين مع عدد من الأهالى داخل ديوان المحافظة وتم الاتفاق على إنهاء الازمة وتزيع كوبونات إستلام حصة البوتجاز المستحقة لهم من مكاتب التموين بحد أقصى غدا .

يذكر أن أزمة الانابيب تظهر بعدد من مراكز وقرى محافظة المنوفية نتيجة سوء إدارة تطبيق توزيع اسطوانات البوتاجاز علي البطاقات التموينية منذ الأول من ديسمبر 2012 وإمتناع موظفى التموين عن توزيع الكوبانات عن مستحقها وإستغلالها لاستبدال أنابيب وبيعها بالسوق السوداء .