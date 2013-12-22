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بان كي مون يطالب بوقف العنف في جنوب السودان

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بان كي مون يطالب بوقف العنف في جنوب السودان بان كي مون يطالب بوقف العنف في جنوب السودان

طالب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، الأحد، بوقف العنف بشكل فوري في جنوب السودان، داعيا طرفي النزاع لحل خلافاتهما من خلال الحوار.

وقال «كي مون»، في مؤتمر صحفي عقده في ختام زيارته للفلبين: «أطالب جميع الزعماء السياسيين والعسكريين وقادة الميليشيات بوقف الأعمال العدائية ووقف العنف ضد المدنيين».

وحذر من أن النزاع المسلح يهدد آلاف المدنيين، داعيا رئيس جنوب السودان، سيلفا كير، ونائبه السابق، ريك مشار، للتفاوض بشأن حل سياسي للأزمة.

وتابع: «أطالبكم بأن تبذلوا ما في وسعكم لتوصيل رسالة واضحة إلى أنصاركم بأن العنف المتواصل سواء لأسباب عرقية أو لغيرها أمر غير مقبول على الاطلاق، ويمثل تهديدا خطيرا على مستقبل البلاد».

كانت حكومة جنوب السودان أعلنت، الإثنين الماضي، أنها أحبطت محاولة لقلب نظام الحكم، عقب اشتباكات بين قوات الجيش وعسكريين منشقين، قالت إنهم «هاجموا وزارة الدفاع» بجوبا، الأسبوع الماضي.

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