المضاربات تُشعل سعر الدولار بالسوق السوداء: «745 قرشاً»

كتب : إسماعيل حماد وجهاد الطويل منذ 18 دقيقة

عاد الدولار للارتفاع أمام الجنيه، بالسوق الرسمية والسوداء، وكشف متعاملون أن السوق السوداء بدأت الانتعاش مجدداً، لانخفاض المعروض من النقد الأجنبى مقابل زيادة الطلب، حيث ارتفع الدولار قرشين بالبنوك وشركات الصرافة، مسجلاً 690 قرشاً للشراء و693 للبيع، بينما قفز سعره فى السوق السوداء إلى 740 و745 قرشاً للشراء والبيع، مقابل 710 قروش فى يونيو الماضى. وأرجع أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، الأزمة إلى انخفاض المعروض من الدولار، واستمرار البنوك وشركات الصرافة فى التعامل بحذر مع تداوله، مشيراً لارتفاع الطلب على الدولار، رغم انخفاض طلبات المستوردين بعد 15 ديسمبر الجارى، بسبب تحجيم البنوك لبعض العمليات الاستيرادية. وقالت مصادر مصرفية إن ارتفاع سعر الدولار يرجع للمضاربات فى السوق لتحقيق أرباح الفترة الحالية التى تشهد تراجعاً فى رصيد الاحتياطى الأجنبى، قبل وصول الاستثمارات العربية المتوقعة بداية العام المقبل والاستفتاء على الدستور. وقال سليمان الأعصر، عضو شعبة الصرافة بالغرف التجارية، إن الطلب الحقيقى على الدولار فى شركات الصرافة مستقر، وما يجرى فى السوق ما هو إلا مضاربات لتحقيق أرباح، بالإضافة إلى الطلب الطبيعى فى نهاية كل عام مالى.