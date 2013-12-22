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مقتل أكثر من ستة أشخاص في انفجار سيارة ملغومة بليبيا

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مقتل أكثر من ستة أشخاص في انفجار سيارة ملغومة بليبيا مقتل أكثر من ستة أشخاص في انفجار سيارة ملغومة بليبيا

ارشبفبة

قالت مصادر طبية وأمنية ان هجومًا انتحاريًا على قاعدة للجيش خارج بنغازي بشرق ليبيا ادى الى قتل مالايقل عن ستة واصابة 15 يوم الاحد.

وقال مصدر امني ان المهاجم فجر نفسه في سيارة امام قاعدة برسيس الواقعة على بعد نحو 50 كيلومترا خارج بنغازي.

وقالت مصادر طبية  بحسب ما جاء في “رويترز” ان كل القتلى جنود ولكن المصادر الامنية قالت ان المهاجم كان من بين القتلى.

وتدهور الوضع الامني بحدة في ثاني اكبر مدن ليبيا في الاشهر القليلة الماضية حيث يحدث بانتظام تفجيرات لسيارات ملغومة واغتيالات لرجال جيش وشرطة.

واغلقت معظم الدول قنصلياتها في بنغازي بعد سلسلة من الهجمات واوقفت بعض شركات الطيران الاجنبية رحلاتها الى هناك. وقتل السفير الامريكي وثلاثة امريكيين اخرين في سبتمبر ايلول 2012 خلال هجوم لاسلاميين على القنصلية.

ويخشى الدبلوماسيون الغربيون من امتداد العنف في بنغازي الى العاصمة طرابلس التي شهدت الشهر الماضي اعنف قتال منذ اشهر بين ميليشيات.

وتقع معظم ثروة ليبيا النفطية في الشرق حيث يطالب كثيرون بالاستقلال عن حكومة طرابلس مما يزيد من الاضطرابات في هذا البلد.

 

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