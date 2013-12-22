تجمع جديد للمعارضة في كييف بعد الاتفاقات الاقتصادية مع موسكو

دعت المعارضة الاوكرانية المؤيدة للتقارب مع الاتحاد الاوروبي الى تنظيم تظاهرة كبيرة في كييف الاحد بعد ايام على توقيع الرئيس الاوكراني فيكتور يانوكوفيتش هذا الاسبوع اتفاقات اقتصادية مهمة مع روسيا اثارت خيبة امل لدى المحتجين.

ودعت المعارضة الى هذه التظاهرة في ساحة مايدان (الاستقلال) في كييف التي اصبحت مكانا رمزيا للاحتجاج، عند الساعة 10,00 بتوقيت جرينتش من اليوم الاحد بحسب ما افادت الوكالة الفرنسية.

وكان مئات الآلاف من المحتجين تظاهروا في هذه الساحة في ايام الاحد الثلاثة الماضية بعد تراجع حكومة فيكتور يانوكوفيتش عن توقيع اتفاق شراكة مع الاتحاد الاوروبي.

واثار توقيع اتفاقات اقتصادية مع موسكو تنص على تخصيص 15 مليار دولار للاستثمار في اوكرانيا وخفض في سعر الغاز الروسي بمقدار الثلث لبلد على حافة الافلاس، غضب قادة الحركة الاحتجاجية التي لم تشهد اوكرانيا مثيلا لها منذ الثورة البرتقالية الموالية للغرب في 2004.

وقد اتهموا يانوكوفيتش عند توقيع الاتفاق الثلاثاء بانه “رهن اوكرانيا” وتساءلوا عن مضمون الوثائق التي وقعت. لكن رفض التقارب مع روسيا لم يعد واردا بين مطالب المعارضة.