ننشر أهم الأخبار المتوقعة "الأحد" من "اليوم السابع"

عمان.. يشارك الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، فى المؤتمر العلمى الدولى "مقاصد الشريعة وتطبيقاتها المعاصرة" بجامعة اليرموك الأردنية، ويستمر يومين، بمشاركة عدد من العلماء والباحثين والمختصين فى الأردن ومصر والسعودية والإمارات وسلطنة عمان وفلسطين والعراق وليبيا والسودان وماليزيا وكوت ديفوار، ويهدف المؤتمر إلى بيان أهمية علم مقاصد الشريعة فى التصدى لما يستجد من قضايا معاصرة فى حياة البشرية وتوضيح أثره فى التجديد فى جوانب التشريع وتوعية المهتمين والدارسين بأهمية علم المقاصد فى تجديد الفقه الإسلامى وبيان حيويته .

القاهرة.. تعقد الجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال، برئاسة الشيخ محمد بن عبد الله الراجحى، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن فعاليات تدشين مبادرة فرص الاستثمار المشتركة بين المستثمرين المصريين والسعوديين، والمقرر انطلاقها فى 29 ديسمبر الجارى بالقاهرة، ومن المقرر حضور السفير السعودى بالقاهرة أحمد قطان وعدد كبير من رجال الأعمال السعوديين والمصريين تدشين المبادرة.

قنا.. ينظم حزب "المصريين الأحرار" بمحافظة قنا مؤتمرا جماهيريا بمعسكر قنا الدائم لدعم الدستور ودعوة المواطنين للتصويت بــ"نعم"، وذلك بحضور عدد من قيادات الحزب، وسيتناول شرح أهم مواد الدستور لتنمية الوعى السياسى لأبناء المحافظة.

الخرطوم.. يعقد سفير دولة جنوب السودان بالخرطوم ميان دوت، مؤتمرا صحفيا بمقر السفارة، حول الوضع السياسى الراهن وتطورات الأحداث الأخيرة بدولة الجنوب، يشرح خلاله التطورات الأمنية فى بلاده فى أعقاب محاولة الانقلاب العسكرى التى بدأت الأحد الماضى بجوبا، والاشتباكات الدائرة بين قوات الحرس الرئاسى بالجيش الشعبى، والتى وصفها رئيس دولة الجنوب سلفاكير ميارديت بأنها "محاولة انقلابية فاشلة".

المدينة المنورة.. تنطلق بالمدينة المنورة فعاليات المؤتمر الدولى لـ"توظيف تقنية المعلومات لخدمة القرآن الكريم وعلومه", بمشاركة أكثر من 700 عالم وباحث من 28 دولة، ويستمر أربعة أيام، ويهدف إلى إتاحة الفرصة للباحثين والمهتمين على مستوى العالم ,من الأكاديميين, والممارسين فى مجال توظيف تقنية المعلومات لخدمة للقرآن الكريم وعلومه.