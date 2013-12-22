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أوباما يحذر جنوب السودان بعد الهجوم على طائرة عسكرية أمريكية فوق أراضيها

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أوباما يحذر جنوب السودان بعد الهجوم على طائرة عسكرية أمريكية فوق أراضيها أوباما يحذر جنوب السودان بعد الهجوم على طائرة عسكرية أمريكية فوق أراضيها

كتب : رويترز منذ 23 دقيقة

أطلع فريق الأمن القومي الأمريكي الرئيس باراك أوباما على تطورات الوضع في جنوب السودان بعد إصابة أربعة عسكريين أمريكيين إثر إطلاق النار على طائرتهم أثناء إجلائها رعايا أمريكيين من جنوب السودان الذي تعمه الفوضى.

وقال البيت الأبيض في بيان بعد اتصال أوباما بسوزان رايس مستشارة الأمن القومي الأمريكي ومساعدين كبار آخرين "أي محاولة للاستيلاء على السلطة من خلال استخدام القوة العسكرية ستسفر عن إنهاء الدعم المقدم منذ فترة طويلة من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي".

ووجه أوباما الذي يقضي عطلة في هاواي فريقه لضمان سلامة العسكريين الأمريكيين ومواصلة العمل مع الأمم المتحدة لإجلاء الرعايا الأمريكيين من بور.

وقال البيت الأبيض إنه بعد المكالمة أكد أوباما أن "زعماء جنوب السودان عليهم مسؤولية دعم جهودنا لتأمين الشخصيات والمواطنين الأمريكيين في جوبا وبور".

وقالت قيادة إفريقيا بالجيش الأمريكي في بيان أن الطائرة الأمريكية وهي من طراز أوسبريف سي في-22 تعرضت لإطلاق نار أثناء اقترابها من مكان الإجلاء.

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