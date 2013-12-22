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الفول المدمس يمنع الأزمات القلبية ويحافظ على نسبة الكولسترول بالدم

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الفول المدمس يمنع الأزمات القلبية ويحافظ على نسبة الكولسترول بالدم الفول المدمس يمنع الأزمات القلبية ويحافظ على نسبة الكولسترول بالدم

الفول المدمس من الوجبات الأصيلة على المائدة فى البيوت المصرية، وبالرغم من تغير أنماط تداوله، إلا أن القيمة الغذائية لتناوله واحدة لا تتغير.

أوضحت الدكتورة بسنت عزت استشارى أمراض المناعة، أن قشور الفول تحتوى على العديد من الفيتامينات المفيدة والهامة للجسم، مشيرة إلى أنه يمنع الأزمات القلبية ويقضى على نسبة الكولسترول بالدم، ويمنع تصلب الشرايين، ويحافظ على نسبة الكولسترول بالدم.

وأضافت أن ما لا يدركه البعض، أن الفول غنى بالبروتينات والأملاح المعدنية، وكلها مواد هامة يحتاجها الجسم بجانب احتوائه على مركبات تقاوم أمراض السرطان التى تصيب الفم، ويساعد الجسم فى القضاء على الإجهاد اليومى، وهو مفيد لتقوية المناعة بالجسم.

ونصحت الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة، بتناوله، مشيرة إلى أن الإصابة بالإمساك يمكن معالجتها بتناول الفول، وأن الفول يعمل على إدرار البول.

وأشارت إلى أنه للحصول على القيمة الغذائية اليومية المطلوبة للجسم، يمكن تناول الفول مع الطماطم والبصل والزيت، بجانب الخبز، فذلك يمد الجسم بكافة العناصر الغذائية المطلوبة، فهو يوفر للجسم نصف الكمية التى يحتاجها من الحديد، وبجانب هذا فهو مصدر هام للبروتين الموجود فى اللحم، مضيفة أنه هام لتطهير المعدة ولبناء خلايا الجسم، ناصحة بإعطائه للأطفال لأهميته فى التغذية، ومما سبق يتضح القيمة الغذائية العالية للفول لذا يعتبر وجبة أساسية على المائدة المصرية.

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مصر 365