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الزمالك ينظم حفلا لتكريم الصقر ونبيه والمنيري

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الزمالك ينظم حفلا لتكريم الصقر ونبيه والمنيري الزمالك ينظم حفلا لتكريم الصقر ونبيه والمنيري

(أ ش أ) - ينظم نادي الزمالك برئاسة كمال درويش، احتفالية لتكريم أسامة نبيه والصقر أحمد حسن والدكتور مصطفى المنيري.

ويأتي الحفل في الثانية عشرة ظهر يوم الإثنين المقبل بمقر النادي بميت عقبة.

وقرر النادي الاحتفال بالثلاثي بمناسبة انضمامه إلى الأجهزة الفنية للمنتخب الوطني والشباب، تقديرا لعطائهم مع النادي في الفترة الماضية.

يذكر أن نبيه تم تعيينه فى منصب المدرب المساعد في الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة شوقي غريب.

وجاء الصقر فى منصب مدير ، في حين أختير المنيري طبيبا لمنتخب الشباب بقيادة علاء ميهوب.

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