مهرجان الأقصر السينمائي يكرم مانديلا

تشارك أفلام من 46 دولة في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية الذي يعقد في مارس القادم بالمدينة السياحية الأثرية الواقعة جنوبي مصر، وقد اختارت إدارة المهرجان وجه الزعيم الإفريقي نيلسون مانديلا لملصق الدورة الثالثة التي ستفتتح في 16 مارس.

كما استحدثت إدارة المهرجان قسما لأفلام التحرر يحمل اسم مانديلا كما تنظم ندوة عنوانها “أفلام التحرر في إفريقيا” بمشاركة سينمائيين من القارة السمراء.

وقال رئيس المهرجان سيد فؤاد في حفل استقبال مساء السبت في القاهرة، إن المهرجان وقع اختياره على المخرج المالي البارز سليمان سيسيه رئيسا للجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة.

وتضم اللجنة في عضويتها كلا من المخرج الجزائري أحمد راشدي والممثلة ناكي سي سافانيه من ساحل العاج ومن مصر مدير التصوير طارق التلمساني والممثلة إلهام شاهين.

أما لجنة تحكيم مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة فتضم كلا من المخرج المغربي داوود أولاد السيد والمنتج بيدرو بيمنتا من موزامبيق والناقدة ماهين بونيتي من سيراليون والناقد بيتر ماشن من جنوب إفريقيا ومدير التصوير المصري سامح سليم.

وتضم لجنة تحكيم الأفلام القصيرة كلا من الناقد التونسي محرز القروي والمخرج بالوفو باكوبا كانييندا من الكونجو الديمقراطية والناقد البريطاني المتخصص في السينما الإفريقية كيث شيري ومن مصر السيناريست عطية الدرديري والمخرج أمير رمسيس.

وشارك أيضا في حفل الاستقبال، الذي حضره نقاد وممثلون ومخرجون، عصام شرف رئيس وزراء مصر الأسبق والسفير عزت سعد محافظ الأقصر السابق.