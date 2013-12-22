أخبار عاجلة

مساء الأنوار: تعرف على تفاصيل رحلة إيناسيو "المدير الفني الجديد للزمالك" إلى القاهرة وموعد الوصول -
مساء الأنوار: مداخلة محمد عبد السلام - رئيس مصر للمقاصة عقب الفوز على الإسماعيلي -
مساء الأنوار: مداخلة سمير حلبية - رئيس النادي المصري عقب الفوز على إنبي -
مساء الأنوار: إيهاب جلال .. مورينيو الدوري المصري -
ماذا قال الكاسير لاشرف بن عياد بعد مباراة برشلونة وغرناطة -
قعدة رجالة | الحلقة الـ 11 الموسم الأول | نجمة الغناء الشعبي " بوسي " | الحلقة كاملة -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يوجه تحية خاصة لـ حسام حسن والنادي المصري -
تصريح الكاسير بعد مباراة برشلونة وغرناطة 4-1 -
مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن: الأيام القادمة ستشهد انفراجة في القضية الفلسطينية -
برلماني: تعديلات قانون السلطة القضائية لا تستهدف قاضي «تيران وصنافير» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

مهرجان الأقصر السينمائي يكرم مانديلا

Google+ Print
مهرجان الأقصر السينمائي يكرم مانديلا مهرجان الأقصر السينمائي يكرم مانديلا

تشارك أفلام من 46 دولة في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية الذي يعقد في مارس القادم بالمدينة السياحية الأثرية الواقعة جنوبي ، وقد اختارت إدارة المهرجان وجه الزعيم الإفريقي نيلسون مانديلا لملصق الدورة الثالثة التي ستفتتح في 16 مارس.

كما استحدثت إدارة المهرجان قسما لأفلام التحرر يحمل اسم مانديلا كما تنظم ندوة عنوانها “أفلام التحرر في إفريقيا” بمشاركة سينمائيين من القارة السمراء.

وقال رئيس المهرجان سيد فؤاد في حفل استقبال مساء السبت في القاهرة، إن المهرجان وقع اختياره على المخرج المالي البارز سليمان سيسيه رئيسا للجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة.

وتضم اللجنة في عضويتها كلا من المخرج الجزائري أحمد راشدي والممثلة ناكي سي سافانيه من ساحل العاج ومن مصر مدير التصوير طارق التلمساني والممثلة إلهام شاهين.

أما لجنة تحكيم مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة فتضم كلا من المخرج المغربي داوود أولاد السيد والمنتج بيدرو بيمنتا من موزامبيق والناقدة ماهين بونيتي من سيراليون والناقد بيتر ماشن من جنوب إفريقيا ومدير التصوير المصري سامح سليم.

وتضم لجنة تحكيم الأفلام القصيرة كلا من الناقد التونسي محرز القروي والمخرج بالوفو باكوبا كانييندا من الكونجو الديمقراطية والناقد البريطاني المتخصص في السينما الإفريقية كيث شيري ومن مصر السيناريست عطية الدرديري والمخرج أمير رمسيس.

وشارك أيضا في حفل الاستقبال، الذي حضره نقاد وممثلون ومخرجون، عصام شرف رئيس وزراء مصر الأسبق والسفير عزت سعد محافظ الأقصر السابق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن: لم يتم دعوة الرئيس المصري في عهد أوباما للبيت الأبيض

مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن: لم يتم دعوة الرئيس المصري في عهد أوباما للبيت الأبيض

مساء الأنوار: مداخلة محمد عبد السلام - رئيس مصر للمقاصة عقب الفوز على الإسماعيلي

مساء الأنوار: مداخلة محمد عبد السلام - رئيس مصر للمقاصة عقب الفوز على الإسماعيلي

مساء الأنوار: مداخلة سمير حلبية - رئيس النادي المصري عقب الفوز على إنبي

مساء الأنوار: مداخلة سمير حلبية - رئيس النادي المصري عقب الفوز على إنبي

مساء الأنوار: إيهاب جلال .. مورينيو الدوري المصري

مساء الأنوار: إيهاب جلال .. مورينيو الدوري المصري