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“دير جيست” تكرم جومانا مراد عن دورها بفيلم “الحفلة”‎

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“دير جيست” تكرم جومانا مراد عن دورها بفيلم “الحفلة”‎ “دير جيست” تكرم جومانا مراد عن دورها بفيلم “الحفلة”‎

أعربت النجمة العربية جومانا مراد عن سعادتها بعد حصولها علي جائزة التميز عن دورها في فيلم “الحفلة” في مهرجان ديرجست العاشر والذي يقام سنويًا من خلال استفتاء جماهيري، مشيرة إلى أن دورها في هذا الفيلم قد أشاد به العديد من النقاد بالإضافة إلى إشادة الجمهور بتميزها في هذا العمل .

وقالت الفنانة جومانا مراد : ” لقد سعدت بهذه الجائزة خاصة وانها المرة الثانية التي أحصل فيها علي جائزة من هذا المهرجان المتميز، بعد فيلم “كف القمر”، كما أني سعيدة بحصولي علي جائزة عن دوري في فيلم “الحفلة”" ، يذكر أنها ستتسلم جائزها من المهرجان في حفل ضخم سيقام يوم 18 يناير المقبل .

و تعيش النجمة العربية جومانا مراد حالة من السعادة بعد حصولها علي جائزة التميز عن دورها في فيلم “الحفلة” في مهرجان ديرجست العاشر والذي يقام سنويًا من خلال استفتاء جماهيري .

وكان دورها في هذا الفيلم قد أشاد به العديد من النقاد بالإضافة إلى إشادة الجمهور بتميزها في هذا العمل، حيث أشارت ” لقد سعدت بهذه الجائزة خاصة وانها المرة الثانية التي أحصل فيها علي جائزة من هذا المهرجان المتميز، بعد فيلم “كف القمر”، كما أني سعيدة بحصولي علي جائزة عن دوري في فيلم “الحفلة”" ، يذكر أنها ستتسلم جائزها من المهرجان في حفل ضخم سيقام يوم 18 يناير المقبل .

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