محافظ حوطة بني تميم يطلع على سير عمل البلدية والمجلس البلدي

حوطة بني تميم - خالد بن محمد تصوير - زيد المسعود

قام محافظ حوطة بني تميم خالد بن فهد أبو نيان بزيارة لبلدية محافظة حوطة بني تميم وللمجلس البلدي في المحافظة حيث التقى رئيس البلدية عبدالله بن ناصر الفهيد وبرئيس المجلس علي بن عبدالله آل مغيرة وعدد من منسوبي البلدية والمجلس حيث تعرف منهم عن سير العمل في البلدية والمجلس وعلى الأعمال والمشروعات التي قامت بها البلدية وكذلك الجهود التي قام بها المجلس خدمة للمحافظة وأبنائها. من جانبه أوضح المتحدث الإعلامي وعضو المجلس فهد بن زيد السبيعي أن المحافظ أثنى على عمل المجلس والبلدية وعلى التعاون المتميز فيما بينهما. مشيرا إلى أن المحافظ سجل له كلمة في سجل الزيارات بالمجلس بهذه المناسبة.