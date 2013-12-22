تفكيك شبكة تهريب مصريين إلى فرنسا واعتقال 8

قال مصدر أمني فرنسي، السبت، إن الشرطة الفرنسية اعتقلت 8 أشخاص في«بولون، وسور، ومير» بشمال فرنسا في إطار تفكيك شبكة لتهريب مصريين ومساعدة أشخاص في الدخول والإقامة بفرنسا في وضع غير قانوني.

وأضاف المصدر في تصريحات، أن «هؤلاء الأشخاص كانوا يعملون في موقف سيارات في منطقة «كاليه»، واعتقلوا بعد مراقبة طويلة من قبل المحققين».

كان 11 شخصا تتراوح أعمارهم بين 20 و30 عاما اعتقلوا، مساء الإثنين الماضي، في منطقة «كاليه» في إطار التحقيق بمساعدة أشخاص على الهجرة غير الشرعية، واقتناء أسلحة حربية.

وأشارت السلطات إلى وجود ما بين 300 الى 350 مهاجرا غير شرعي في «كاليه» وهم يحاولون الانتقال إلى بريطانيا، وتقدر جمعيات الدفاع عن المهاجرين عددهم بحوالى 650.