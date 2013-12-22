مصادر: مقتل 24 بينهم قادة كبار في الجيش العراقي في عملية لـ«القاعدة» غرب بغداد

قالت مصادر أمنية عراقية، السبت، إن 24 من قوات الجيش العراقي بينهم قائد كبير وضباط برتب عالية مختلفة في الجيش قتلوا في انفجار داخل معقل لتنظيم «القاعدة» حاولت القوات العراقية اقتحامه لكنه انفجر في أحد المناطق غربي مدينة الأنبار.

وأوضحت المصادر أن أحدث إحصائية للانفجار الكبير الذي استهدف قوات الجيش من الفرقة السابعة التي حاولت القيام بعملية أمنية كبيرة للسيطرة واعتقال قيادات لتنظيم «القاعدة» في منطقة وادي حوران، غربي الأنبار، أسفرت عن مقتل قائد الفرقة السابعة في الجيش، و23 أخرين بينهم ضباط استخبارات وآخرين برتب عالية وجنود آخرين.

من جانب آخر، قال بيان لوزارة الدفاع العراقية: «نتيجة لورود معلومات بقيام تنظيم (القاعدة) الإرهابي بفتح معسكرات لتدريب عناصره الإرهابية على صنع العبوات والأحزمة الناسفة وتفخيخ العجلات تيسرت معلومات استخباراتية مؤكدة تفيد بأن عناصر التنظيم اجتمعت بأعداد أكثر من 60 إرهابيا في منطقة وادي حوران، وتم مطابقة المعلومات من قبل طائرات استطلاع القوة الجوية حيث استمكنت الاهداف بعد تصويرها بوضوح وقامت بتحديد مواقعها وقصفها من قبل قوة طيران الجيش».

وأوضح البيان: «نتيجة للمواجهات العنيفة التي أدت إلى ضرب الإرهاب وقواعده قامت قوة بمطاردتهم عبر طرق وعره، وأدت المطاردات الى انفجار إحدى العبوات على القوة المطاردة مما أدى إلى استشهاد قائد الفرقة العميد، الركن محمد الكروي، وعدد من مرافقيه وجرح آخرين».