أخبار عاجلة

مساء الأنوار: تعرف على تفاصيل رحلة إيناسيو "المدير الفني الجديد للزمالك" إلى القاهرة وموعد الوصول -
مساء الأنوار: مداخلة محمد عبد السلام - رئيس مصر للمقاصة عقب الفوز على الإسماعيلي -
مساء الأنوار: مداخلة سمير حلبية - رئيس النادي المصري عقب الفوز على إنبي -
مساء الأنوار: إيهاب جلال .. مورينيو الدوري المصري -
ماذا قال الكاسير لاشرف بن عياد بعد مباراة برشلونة وغرناطة -
قعدة رجالة | الحلقة الـ 11 الموسم الأول | نجمة الغناء الشعبي " بوسي " | الحلقة كاملة -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يوجه تحية خاصة لـ حسام حسن والنادي المصري -
تصريح الكاسير بعد مباراة برشلونة وغرناطة 4-1 -
مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن: الأيام القادمة ستشهد انفراجة في القضية الفلسطينية -
برلماني: تعديلات قانون السلطة القضائية لا تستهدف قاضي «تيران وصنافير» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

مسؤولون إسرائيليون: أضرار التجسس «الأمريكي – البريطاني» علينا ضئيلة للغاية

Google+ Print
مسؤولون إسرائيليون: أضرار التجسس «الأمريكي – البريطاني» علينا ضئيلة للغاية مسؤولون إسرائيليون: أضرار التجسس «الأمريكي – البريطاني» علينا ضئيلة للغاية

قال مسؤولون إسرائيليون، السبت، إنهم «لم يفاجأوا بما نشرته الصحف الغربية عن قيام الولايات المتحدة وبريطانيا بالتجسس على مسؤولين إسرائيليين سابقين»، وقللوا من أهمية أي معلومات ربما جمعها حليفاها.

وأظهرت وثائق سربها المتعاقد السابق بوكالة الأمن القومي الأمريكية، إدوارد سنودن، ونشرت، الجمعة، أن الوكالة ونظيرتها البريطانية استهدفتا في 2009 عنوانا بقائمة البريد الالكتروني الخاص برئيس الوزراء الإسرائيلي، فى ذلك الوقت، إيهود أولمرت، وراقبا رسائل البريد الالكتروني لمسؤولين كبار بوزارة الدفاع.

وقال وزير الشؤون الإستراتيجية، يوفال شتاينتز، للقناة الثانية بالتليفزيون الإسرائيلي: «الافتراض الذي نعمل على أساسه هو أن من يحاول مراقبتنا ليس الدول العربية فقط، وإنما القوى العالمية أيضا بما فيها دول صديقة».

وأضاف: «لذلك فإن إسرائيل تتخذ الاحتياطيات اللازمة، والمعلومات السرية لا تنقل أبدا عبر الهواتف العادية ونظم البريد الالكتروني».

وقال مكتب «أولمرت»، في بيان، إن هذه التقارير، إذا كانت صحيحة، تشير إلى عنوان بريد إلكتروني عام، وأوضح: «فرص أن يكون ضرر لحق بالأمن أو المخابرات جراء التسلل إلى هذا العنوان للبريد الإلكتروني ضئيلة للغاية».

وأكد «شتاينتز» على العلاقات الوثيقة بين أجهزة المخابرات في إسرائيل وكل من الولايات المتحدة وبريطانيا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية