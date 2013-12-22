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حسام عيسى: مرسي حاول هدم الدولة لصالح الجماعة عندما اتخذ إجراءات تعسفية ضد القضاة

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حسام عيسى: مرسي حاول هدم الدولة لصالح الجماعة عندما اتخذ إجراءات تعسفية ضد القضاة حسام عيسى: مرسي حاول هدم الدولة لصالح الجماعة عندما اتخذ إجراءات تعسفية ضد القضاة

كتب : جهاد أحمد منذ 6 دقائق

قال الدكتور حسام عيسي وزير التعليم العالي، إن كانت أمام تصفية للدولة قبل 30 يونيو، لأن الرئيس المزول محمد مرسي لم يحترم قواعد اللعبة السياسية لأنه حاول تغيير قواعد الدولة التاريخية.

وأشار عيسى، خلال حواره مع الإعلامي عماد الدين أديب ببرنامج "بهدوء" على فضائية CBC، إلى أن مرسي حاول هدم الدولة لصالح الجماعة عندما استخدم سلطته التشريعية لاتخاذ قرارت تعسفية ضد القضاة باستبعاد 6 من قضاة الدستورية العليا، وأنه أمر وزير الداخلية بعدم التدخل لفض حصار الدستورية العليا.

وأكد أن مرسي ارتكب جريمة الاعتداء على النظام الجمهوري عندما لم يحترم القضاء وهو أحد السلطات التي تقوم عليها الدولة.

وأضاف عيسى، أن مرسي أهان الجيش المصري بدعوة قتلة السادات لاحتفالات حرب أكتوبر وجعلهم متقدمين في الصفوف عن كبار قادة الجيش.

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