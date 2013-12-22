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النظافة والتطهير وعدم النوم فى وضع ثابت أساسيات علاج "قرحة الفراش"

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النظافة والتطهير وعدم النوم فى وضع ثابت أساسيات علاج "قرحة الفراش" النظافة والتطهير وعدم النوم فى وضع ثابت أساسيات علاج "قرحة الفراش"

تسأل قارئة، كيف يصاب الإنسان بقرحة الفراش، وما أعراض ظهور ذلك المرض، وكيفية العلاج والوقاية منه؟.

يجيب عن هذا التساؤل الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية والتناسلية ورئيس المركز القومى للبحوث السابق، قائلا، إن قرحة الفراش واحدة من ضمن أنواع القرح التى تصيب الإنسان، نتيجة الرقد فى الفراش لفترة طويلة، حيث تحدث نتيجة التصاق الجلد بالفراش، وتأتى عادة فى أماكن الظهر، خاصة نهايته السفلى، إذا ما كان النوم على الظهر.

وأشار "الناظر" إلى أن قرحة الفراش قد تأتى على جانب أعلى الفخذ، إذا كان النوم على الجانب، وتظهر فى بادئ الأمر على صورة بقعة حمراء تزداد فى الحجم والمساحة لتتحول إلى قرحة، وتعالج بالنظافة والتطهير المستمر والدهان بالكريمات المرطبة التى تحتوى على مضادات حيوية، ومواد تسارع على التئام الأنسجة، مع ضرورة التقلب المستمر وعدم النوم فى وضع ثابت باستمرار، ويمكن استخدام المراتب الهوائية تحت المريض للوقاية العلاج من هذه القرحة.

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