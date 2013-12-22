العسل يقضى على التبول اللإرادى للأطفال ويعالج فقر الدم

للعسل فوائد متعددة وقيمة تجعله يحمى الجسم من العديد من الأمراض، وتكسبه المناعة التى يحتاجها للوقاية من الأمراض، كما توضح الدكتورة بسنت عزت، استشارى أمراض المناعة، أن للعسل فوائد متعددة، تجعله يمد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية، المتمثلة فى تعويض الجسم لما يفقده من السكريات، وبالتالى يكون مصدراً للطاقة، ويساعد فى علاج اضطرابات الجهاز الهضمى، مما يمنع الإصابة بقرحة المعدة، وهو علاج مهم وضرورى لالتهاب الكبد.

وأضافت "بسنت"، أن العسل يعالج فقر الدم، مما يمنع الجسم من الخضوع للعديد من الأمراض التى تهدده، موضحة أن العسل بجميع أنواعه فائدته الكبرى فى تقليل حدة الأرق والقضاء عليه، مما يقى الجسم من العديد من المشاكل، كما أنه مهم وضرورى فى مقاومة الضعف الجنسى، لذا ينصح به المقبلون على الزواج لما له من آثار مهمة فى تقليل المشاكل الجنسية، كما ينصح بالعسل للسيدات الحوامل، نظرا لقيمته الغذائية فى تقوية انقباض الرحم ويساعد على علاج تسمم الحمل، إلى جانب فائدته فى تقوية البصر، كما أنه مهم لمن يعانون من أمراض الجهاز التنفسى.

وأكدت "بسنت" أن العسل ينصح به لمن يعانون من نزلات البرد والالتهاب الرئوى، وهو يعالج البلغم ويمنع تكونه، وفى الحالات التى يعانى منها الفرد من انتفاخات البطن ينصح بتناول العسل، مشيرة إلى أن العسل مهم وضرورى فى علاج التبول اللاإرادى لدى الأطفال، لذا ينصح به فى الحالات التى يعانى منها الطفل من التبول اللإرادى.