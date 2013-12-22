4 ملثمين وراء اختطاف رجل الأعمال بالإسماعيلية

كشفت تحريات المباحث بالإسماعيلية إن 4 أعراب وراء واقعة اختطاف رجل الأعمال عصام الببلاوى من مزرعته بالإسماعيلية.

حيث تلقى العميد إبراهيم صدقى مأمور مركز شرطة التل الكبير بلاغا من المدعو جميل وهيب ملاك مقيم بالقاهرة يقول فيه إنه أثناء عودته من مزرعة أحد أقربائه بوادى الملاك بالتل الكبير ويدعى عصام غبور اعترض 4 أشخاص ملثمين يستلقون سيارة دايو سوداء اللون السيارة التى يستقلها بصبحة المدعو عصام ذكى ميخائيل الببلاوى وشهرته (عصام الببلاوى) رجل أعمال وزوجته جيهان أنطون ويكم وقام الملثمون بإنزاله من السيارة وزوجة رجل الأعمال واصطحبوا معهم رجل الأعمال وفروا هاربين مستقلين السيارتين.

على الفور قام الرائد خالد شعلان رئيس مباحث التل الكبير بتمشيط المنطقة وعثروا على سيارة المقاول.

وصرح مصدر أمنى بأنه تم تحديد هوية الخاطفين وهم من الإعراب المقيمين بنفس المنطقة وأن أهل المخطوف لم يتلقوا أى اتصال للتفاوض على إطلاق سراحه حتى الآن.

تحرر المحضر رقم 2922 لسنة 2013 إدارى التل الكبير.

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