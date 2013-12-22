5 مليارات و33 مليون درهم محصلة إلكترونياً

كشف أحمد بن حميدان مدير عام حكومة دبي الذكية ان إجمالي المبالغ المحصلة إلكترونياً منذ العام 2003 حتى 16 ديسمبر الجاري في 29 جهة حكومية مشتركة في خدمة الدفع الإلكتروني بلغ أكثر من 5 مليارات و33 مليون درهم وهو ما يؤكد ثقة المتعاملين بالتعاملات الإلكترونية ونجاح التجربة، كما ارتفع عدد معاملات الدفع الإلكتروني المنفذة في تلك الجهات خلال نفس الفترة لتتخطى حاجز الــ4 ملايين معاملة.

جاء ذلك خلال ملتقى نادي الموارد البشرية الذي عقدته الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية الخميس الماضي في فندق إنتركونتيننتال فيستيفال سيتي تحت عنوان "الحكومة الذكية"، بحضور معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، والدكتور أحمد الشعيبي مدير عام معهد الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية والوفد المرافق له.

والدكتور عبدالرحمن العور مدير عام الهيئة، وجمع من مدراء القطاعات والإدارات والموظفين فيها، وطارق بن خادم مدير دائرة الموارد البشرية في الشارقة، ومحمد الزيودي مدير دائرة الموارد البشرية في الفجيرة، وقرابة 250 من منتسبي النادي والمهتمين ممثلين عن كافة قطاعات الدولة الحكومية والخاصة.

بنية تحتية

وأكد مدير عام حكومة دبي الذكية في العرض الذي قدمه جاهزية البنية التحتية في حكومة دبي الذكية لتحقيق متطلبات مبادرة الحكومة الذكية التي أطلقها مؤخراً صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

رعاه الله، مشيراً إلى أن حكومة دبي الذكية توفر نظما مشتركة تستفيد منها الجهات الحكومية في إدارة مواردها وأتمتة إجراءاتها لتقديم خدماتها لجمهور المتعاملين بكل سهولة ويسر ومنها: شبكة المعلومات الحكومية، ومنصة تكامل الخدمات الحكومية، ونظم تخطيط الموارد البشرية.

وأوضح أن القيادة الرشيدة للدولة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أولت الشباب الإماراتي اهتماماً كبيراً .

ومنحتهم ثقة غالية إيماناً منها بقدراتهم ودورهم المحوري في الارتقاء بالدولة إلى مصاف الدول المتقدمة وتحقيق رؤية الإمارات 2021، مشدداً على أهمية الدور الاستراتيجي الذي تلعبه الكوادر الإماراتية المؤهلة في ترجمة مبادرة الحكومة الذكية إلى واقع ملموس وحقيقة ماثلة للعيان.

تسخير التكنولوجيا

وقال مدير عام حكومة دبي الذكية: "إن تحقيق تطلعات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تحويل دبي إلى مركز اقتصادي رائد في الاقتصاد الحديث لا يتأتى إلا من خلال تسخير التكنولوجيا بكافة أشكالها وإمكاناتها في خدمة أبناء هذا الوطن من مواطنين ومقيمين.

وذلك من خلال تحويل جميع الخدمات الحكومية إلى ذكية للتسهيل على المتعاملين، وهو الأمر الذي يتطلب تضافراً حقيقياً للجهود وتنسيقاً أكبر بين كافة المعنيين من جهات حكومية وشبه حكومية وخاصة، فضلاً عن توفير خدمات ذكية متكاملة تختصر الوقت والجهد وتلغي حدود الزمان والمكان في تقديم الخدمة.

وذكر أحمد محمد بن حميدان أن مبادرة الحكومة الذكية استدعت من فريق عمل المبادرة استحداث نظام إلكتروني يضمن سرية المعلومات ويعمل على حمايتها وتأمينها، وهو الأمر الذي تحقق من خلال إطلاق نظام أمن المعلومات الذي يوفر إطاراً عاما لحوكمة أمن المعلومات.

ويتيح للجهات التابعة لحكومة دبي أن تتقاسم المعلومات وتتبادلها مع جهات حكومية أخرى؛ وفقا لما تراه مناسباً، مؤكداً في الوقت ذاته الحاجة لسن المزيد من السياسات والتشريعات واللوائح التفصيلية التي تنظم وتساعد على تبادل المعلومات المشتركة.

مقومات نجاح

قال مدير عام حكومة دبي الذكية، أحمد بن حميدان، إن أهم مقومات نجاح مبادرة الحكومة الذكية تتمثل في: دعم القيادة الرشيدة لدولة الإمارات ووضوح الرؤية، وتعاون الجهات الحكومية والخاصة، والإبداع في تصميم خدمات متكاملة وفقاً لرغبات المتعاملين، والموارد البشرية المؤهلة والمدربة لقيادة التغيير، بالإضافة إلى توظيف الكم الهائل من المعلومات لدعم متخذي القرار وتحسين الخدمات بشكل متواصل.