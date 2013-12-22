نبيل شرف الدين: لولا تدخل الجيش لاحتجزتني قطر ولفقت لي "تهمة"

كتب : جهاد أحمد منذ 55 دقيقة

أكد الكاتب الصحفي نبيل شرف الدين، تعرضه للاعتداء الجسدي، من قبل السلطات القطرية واحتجازه لساعات في غرفة مغلقة أثناء عودته للقاهرة.

ترجع الواقعة عندما كان شرف الدين ضيفا في قناة الجزيرة ببرنامج "الاتجاه المعاكس"، ومعه حاتم عزام، اللذين تشاجرا على الهواء؛ بسبب توجيه شرف الدين، العديد من الاتهامات لحاتم عزام بأنه كان عضوا في الحزب الوطني وأنه مطلوبا على ذمة العديد من القضايا في مصر.

وأكد شرف الدين، خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "العاشرة مساء" على قناة "دريم 2"، أنه وجه رسالة للقطريين أثناء البرنامج أن المصريين لن ينسوا وقوف قطر وقناة الجزيرة ضد إرادة الشعب المصري بدعم جماعة الإخوان، التي ارتكبت كثيرا من الجرائم في حق المصريين.

وأشار شرف الدين، إلى أنه أثناء إنهاء إجراءاته في الجوازات بمطار الدوحة فوجئ بإيقافه واصطحابه لغرفة مغلقة وتم التعدي عليه بالصفع على الوجه والشتائم، مشيرا إلى أنه عندما شعر باحتجازه، اتصل بأحد أصدقائه في أحد الجهات السيادية بمصر، وأخبره بأنه محتجزا في المطار، مضيفا أنه لولا تدخل أحد الشخصيات رفيعة المستوى بالجيش المصري، في القضية لكانت لفقت له تهمة أودعته السجن في قطر، نافيا أن تكون هذه الشخصية الفريق أول عبدالفتاح السيسي.

وأرجع سبب احتجازه إلى أنه سبق وأن وصف أمير قطر بـ"غلام قطر" إضافة إلى وصفه لقطر بـ"إسرائيل" الخليج.

وأضاف شرف الدين أنه عاتب على الخارجية المصرية لعدم تدخلها في الأمر، منتقدا وجود السفير المصري لدى قطر في إجازة دون توكيل أحد بمهامه.

واتهم شرف الدين، نقيب الصحفيين ضياء رشوان بتعمد تجاهل قضية الاعتداء عليه في قطر؛ لأنه لم يصوت له في انتخابات النقابة.