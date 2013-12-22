ليبيا تعرض مشروعات بـ10 مليارات دينار على مصر

كتب : محمود الجمل السبت 21-12-2013 22:53

كشف صفوان السلمي، رئيس الشركة القابضة للتشييد، عن عرض الحكومة الليبية رسمياً على الشركة مشروعات بقيمة 10 مليارات دينار ليبي، لتطوير الإسكان والطرق والمرافق العامة ضمن خطة الحكومة الليبية لإعادة إعمار ليبيا.

وقال «السلمى»، لـ«الوطن»، إن وفدا برئاسة وزير الإسكان الليبى يضم ممثلى عدد من الشركات الحكومية غادر القاهرة نهاية الأسبوع الماضى بعد عرض المشروعات على الشركات التابعة للشركة القابضة، ومنها «حسن علام والعبد وإيليجيكت ومختار إبراهيم»، مشيراً إلى أن وزير الإسكان الليبى أكد سحب المشروعات من الشركات الأجنبية وعلى رأسها التركية والصينية وعدد من شركات دول أوروبا الشرقية، لعرضها على الشركات المصرية نظرا للسمعة الطيبة التى تتمتع بها فى ليبيا.

وأشار «السلمى» إلى أن المشروعات ستعرض فى مناقصات طبقا لأحكام القوانين الليبية، ولكن بتزكية من الحكومة الليبية بقوة، وستتقدم إليها الشركة القابضة فى بداية العام المقبل.

وكانت «الوطن» نشرت تفاصيل زيارة الوفد الليبى الأسبوع الماضى لعرض عدد من المشروعات على الشركة القابضة للتشييد، وقال وفد من وزارة الإسكان الليبية إنه تم الاتفاق على عدد من المشروعات الضخمة، فى قطاع البنية التحتية الليبية التى دمرت الحرب الأهلية الليبية أجزاء كبيرة منها خلال السنوات الثلاث الماضية. وجاءت الزيارة ردا على زيارة وفد من الشركة إلى ليبيا لدراسة عدد من المشروعات بناء على طلب الحكومة الليبية الشهر الماضى.