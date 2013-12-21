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سمير فرج يسجل في مرماه بالدوري البلجيكي

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سمير فرج يسجل في مرماه بالدوري البلجيكي سمير فرج يسجل في مرماه بالدوري البلجيكي

سجل أحمد سمير فرج ظهير أيسر ليرس هدفا في مرماه بالمباراة التي خسرها فريقه أمام فاسلاند 3-1 يوم السبت.

وحل ليرس ضيفا على فاسلاند ضمن الجولة 20 من الدوري البلجيكي.

وبدأ فرج المباراة بجوار زميله حسام غالي الذي خرج في الدقيقة 81 ليدخل المصري الثالث أحمد ياسر بدلا منه.

وتقدم داليبور فيسلونفيتش لفاسلاند في الدقيقة 18، قبل أن يتعادل كوستادين هازوروف لليرس في الدقيقة 47.

وأضاف فيسلونفيتش الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 79، ثم سجل فرج في مرماه قبل ست دقائق من النهاية، لينهي المباراة عمليا.

وتجمد رصيد ليرس عند 17 نقطة في المركز الـ13.

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