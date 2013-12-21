نكشف تفاصيل لقاء مدير الحراسات الخاصة بأفراد الشرطة بعد اعلان استقالة النادي

قال الامين حسن شندى المتحدث الرسمى لنادى افراد الشرطة انه فى ضوء تحركات اعضاء مجلس إدارة النادى العام لأفراد هيئة الشرطة، وموقفهم الذي اتخذوه بالاستقالة المجمعة، وهوالتى تضامن فيها عدد كبير من الساده الزملاء أعضاء مجالس إدارات الاندية الفرعية، واعضاء مجلس إدارة النادى الرئيسي للادارات العامه والمصالح، وذلك بعد صدور قرار نقل تعسفي لعدد من الزملاء منهم اثنين من اعضاء مجلس إدارة النادى الرئيسي والذيين يعملوا بالإدارة العامة لشرطة الحرسات الخاصه، قام اليوم عدد من اعضاء مجلس إدارة النادى العام برئاسة اللواء احمد فضل نائب رئيس مجلس إدارة النادى العام بزيارة لمقر الإدارة العامة لشرطة الحراسات الخاصه، وتمت مقابلة اللواء محمد ابوالوفا – مساعد الوزير مدير الإدارة العامه لشرطة الحراسات الخاصه، وتم مقابلة ممثلين الافراد بطريقة محترمه للغايه وبترحاب شديد من مدير الادارة العامه للحراسات الخاصه، وبدأت مناقشة المشكلة الاولى وهى نقل عدد من الزملاء بشرطة الحراسات الخاصه وعددهم سبعة زملاء لجهات مختلفة، وتم عرض وجهة النظر من حانب إدارة الحراسات، حيث قام الزملاء من النادى العام بعرض المشكلة والازمة كاملة وكافة نتائجها ومنها النقل دون التحقيق المسبق، وكذا النقل بدون إدانه.

واشار شندى، للعلم فقط، مدير شرطة الحراسات كان وسع الصدر وتقبل كافة النقاش، واضاف بأن افراد الحراسات هم العصب الرئيسي للحراسات وانه كشخص ليس لديه أية مشكلة مع كافة الافراد بالادارة رئاسته.

واضاف شندى، تم حل مشكلة الزملاء بشرطة الحراسات الخاصه، ونشير ان الزملاء المنقولين السبعه وليس اعضاء مجلس إدارة النادى الرئيسي فقط باقيين بمكان عملهم بشرطة الحراسات، دون آية رواسب، كما تم مناقشة عدة أمور اخرى سنقوم بسردها لكن لزملائنا اعضاء النادى الرئيسي عامه وبصفه خاصه للزملاء اعضاء مجلس إدارة النادى الرئيسي والعامليين بشرطة الحراسات، اما باقي الازمة وهو الجزء الخاص بالنقل التعسفي بصفه عامه على مستوى الوزارة سيتم تقنين هذه المشكلة باكر مع اللواء مساعد الوزير لقطاع الافراد، وسيتم عرض عدة حلول، ومنها ان يتم عمل تحقيق مسبق مع الفرد يكون الفرد مدان فيه بحضور أحد اعضاء النادى الفرعي بالمديرية، ومناشدة لكل الزملاء، و ليس معنى أننا نجحنا فى حل أزمة الحراسات الخاصه هو ان يتراخى البعض ويعتقد انننا أنتهينا من المشكلة فى كل الجهات وانما الحل كان لأزمة الحراسات فقط، ودعى زملائه لمساندتهم حتى نصل لحل مرضي لنا جميعا فى تلك المشكلة والتى تتفاقم يوم بعد يوم.

> وفى النهاية وجهة شندى الشكر لكل الزملاء الذيين ساندونا بموقفنا من داخل مجالس الادارات الفرعية ومن الافراد التابعين للجهات المختلفه وليسوا اعضاء مجلس إدارة أندية والذي ينم على أننا عائلة كبيرة لن تهزم أبدا طالما نحن فى الحق، وكذا وجه بالشكر الخاص لشخص اللواء محمد ابوالوفا مدير الادارة العامه لشرطة الحراسات الخاصه لتفاعله معنا.