الرئاسة تنعي الدكتور عصمت عبد المجيد وتشيد بإسهاماته الوطنية والعربية

نعت رئاسة الجمهورية بمزيد من الأسى والحزن العميق رحيل قامة دبلوماسية مصرية رائدة، وشخصية مصرية فريدة ومتميزة هو الدكتور أحمد عصمت عبد المجيد، أمين عام جامعة الدول العربية الأسبق، الذي وافته المنية اليوم عن عمر يناهز التسعين عاما.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية صدر مساء اليوم السبت أن مؤسسة الرئاسة تثمن غاليًا مسيرة عطاء ممتدة ومتميزة للفقيد الجليل، في مختلف المحافل وعبر عديد من المناصب التي تولاها سواء إبان قيادته لمؤسسة الدبلوماسية المصرية وزيرًا للخارجية منذ عام 1984 ولمدة سبعة أعوام، أو أثناء قيادته للجامعة العربية، حيث أثرى علاقات مصر العربية وعمل جاهدا على توثيق عراها وعلى تعزيز العمل العربي المشترك.

وقال البيان أن الراحل عصمت عبد المجيد، الذي تعددت إسهاماته الوطنية والعربية، واِرتبط اسمه بالمشاركة في المفاوضات المصرية / البريطانية حول جلاء القوات الإنجليزية عن مصر في عام 1954، والمساهمة الفاعلة في ملف استعادة طابا في عام 1988، سيظل رمزا يخلد قيم الاجتهاد والعطاء والتفاني من أجل الوطن.

وأضاف أن رئاسة الجمهورية تتقدم لأسرة الفقيد العظيم وللأمة العربية بخالص تعازيها، سائلة المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

أ ش أ