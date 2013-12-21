بالصور.. انعقاد أولى دورات التحكيم الدولى بمقر أكاديمية محاميى الأقصر

صرح أيمن ظريف, مقرر لجنة الإعلام بنقابة المحامين الفرعية بالأقصر, بأن النقابة قامت بعقد أولى دورات التحكيم الدولى بمقر أكاديمية محاميى الأقصر الجديد, والذى تم افتتاحه بناء على بروتوكول تعاون مع أكاديمية جنيف للتحكيم الدولى, تحت إشراف نقيب المحامين الدوشى شاكر, وبحضور الدكتور المستشار رضا الملاح, نائب وزير العدل لمجلس الدولة.

وأضاف أن الافتتاح شهد حضور أيضا, عدد من أعضاء مجلس نقابة محامين الأقصر ومنهم ابو الحسن السعدى، أمين عام المجلس والمحامى خالد خضرى, وكيل مجلس النقابة, والمحامى يوسف الجاروف , أمين الصندوق , ولفيف من جموع محاميى الأقصر.

من جانبه, ناشد الدوشى شاكر نقيب المحامين, كافة أعضاء مجلس النقابة خلال الافتتاح, مؤازرة هذا المشروع ودعمه الوقوف بجواره وطرح كل ما هو جديد لتطويره واعتباره خطوة وعلامة ارتقاء وتقدم فى سجل "نقابة محامين" الأقصر.