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"المصرى الديمقراطي" بالبحر الأحمر يطالب بتطبيق الحد الأدنى للعاملين بالسياحة

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"المصرى الديمقراطي" بالبحر الأحمر يطالب بتطبيق الحد الأدنى للعاملين بالسياحة "المصرى الديمقراطي" بالبحر الأحمر يطالب بتطبيق الحد الأدنى للعاملين بالسياحة

كتب : صلاح عبدالله السبت 21-12-2013 20:56

قال عصام عبدالحكم المنسق الإعلامي بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بالبحر الأحمر، إن الحزب أصدر بيانا طالب فيه بترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية في العمالة بجميع أنحاء .

وأضاف "من أهداف ومبادئ الحزب الديمقراطية الاجتماعية التي تؤمن بالعدالة الاجتماعية التي نادت بها ثوارت مصر تجاه عمال مصر "القطاع العام والخاص" وخاصة العاملين بالسياحة بمحافظة البحر الأحمر وعمال مصر في جميع إنحاء مصر.

وطالب الحكومة تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية بين القطاع الحكومي والخاص، وتطبيق الحد الأدنى للأجور لعمال السياحة التي هي قطرة التنمية البشرية وعصب مصر حتى نحافظ على عمال قطاع السياحة من هجرة هذا القطاع الحيوي بسبب تدني المرتبات".

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