أبو العينين: بان كى مون أكد أن 30 يونيو ثورة شعب حماها الجيش

أكد محمد أبو العينين رئيس المجلس المصرى الأوروبى أن مصر بدأت تسير إلى الأمام لكى تصبح مصر الحديثة.

وقال أبو العينين إن ما حدث فى مصر لم يستوعبه أحد، ففى 25 يناير قام الشعب المصرى بالتعبير عن آماله وطموحاته وطالب بدولة قانون وديمقراطية حقيقية كما طالب بالمساعدة والمشاركة المجتمعية .

وأضاف أبو العينين خلال لقاء المجلس المصري الأوروبى برئاسته ووفد من القادة العسكريين الأمريكيين أنه تم إرسال هذه الرسالة إلى العالم أجمع معتقدا أنه تم تقديرها والإشادة بها فى كل مكان بما فيهم الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبى، فكل العالم أشاد بهذه الثورة التى أرسلت رسالة قوية جدا تؤكد إرادة الشعب المصرى .

وأشار أبو العينين إلى أنه بعد تنحى مبارك عن السلطة كنا نبحث عن رئيس مدنى يتحمل المسئولية ويعمل بقوة ليأخذ مصر إلى الأمام، وكانت المرة الأولى التى يحكم فيها مصر رئيس مدنى ولكن ما حدث حدث ولا نعلم إذا كان لديكم المعلومات الصحيحة.

وقال نحن على ثقة أن الإعلام أحيانا يلعب لعبة غير نظيفة بالمرة من أجل إرسال بعض الرسائل السيئة لذلك تقلصت الاستثمارات، كما أن المستثمرين المصريين بدأوا فى ترك البلاد، والمستثمرون الأجانب قرروا عدم المجىء إلى مصر مرة أخرى .

وأوضح أبوالعينين أن أعدادا هائلة من المصريين اشتكت من الحكومة الجديدة التى جاءت بعد ثورة يناير ، فبدأ الشعب يطالب بانتخابات مبكرة ثم بدأوا بمطالبة الجيش بالتدخل لأنه من واجبه حماية إرادة الشعب ورغبته، فالشعب يريد ثورة حقيقية تضع مصر على الطريق الصحيح..وأشار إلى أن الجيش قام بعمل عظيم فى حماية الشعب المصرى وحماية رغبة 70 أو80 مليون مواطن مصرى.

وتابع أبو العينين أن الجيش أعلن عن تمثيله للشعب وحمايته للثورة وتم وضع خارطة الطريق من أجل المستقبل وبالفعل تم تعيين رئيس جديد وهو رئيس المحكمة الدستورية العليا وتم تغيير النائب العام.

وأضاف أنه بعد تعيين حكومة جديدة تمثل جميع فئات المجتمع المصرى بدأ العمل وفق خارطة الطريق وذلك بتعيين 10 أعضاء لتعديل المواد الأساسية للدستور، ثم تم نقلها إلى لجنة الخمسين التى تمثل جميع المصريين فى المجتمع من فلاحين ورجال أعمال ونساء ومسيحيين ومسلمين وبالتالى جميع فئات المجتمع تم تمثيلهم فى الخمسين، وبدأوا فى العمل على الدستور الحقيقى الذى يمثل المصريين جميعا وقد نجحوا فى ذلك .

وأكد أبو العينين أننا بدأنا نشعر أننا على الطريق الصحيح والجيش قام بحماية الإرادة الشعبية والخطوة الأولى على طريق خارطة الطريق هى الدستور، وقد تم الانتهاء منها، والخطوة الثانية ستكون الاستفتاء على الدستور الذى قام الرئيس المصرى بالإعلان عنه، وسيتم فى 14 و15 من يناير المقبل وبعدها بشهرين أو ثلاثة سيتم البدء فى الانتخابات الرئاسية، فهذه هى مصر اليوم.

وأضاف أن بان كى مون الأمين العام للأمم المتحدة أكد أن ما حدث فى مصر كان ثورة حقيقية قام بها المصريون وحماها الجيش وأن هناك خارطة طريق تحدد الخطوات التى سوف تتخذ فى مصر .