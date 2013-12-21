رئيس مركز ومدينة الداخلة يعقد اجتماعًا فى إطار الاستعدادات للاستفتاء على الدستور

عقد سيد محمود رئيس مركز ومدينة الداخلة بالوادى الجديد اجتماعاً مع رؤساء القرى والتعليم والمطافى بمقر مركز ومدينة الداخلة فى إطار الاستعدادات للاستفتاء على الدستور.

وناقش محمود خلال الاجتماع سبل تنظيم اللجان على أن تكون جاهزة من الأثاث ودورات المياة والإضاءة والتليفون وكذلك طفاية الحريق ،وقال رئيس مركز الداخلة بالوادى الجدد:” إنه تم تشكيل لجان لمتابعة اللجان”.

وأضاف رئيس مركز ومدينة الداخلة أن مركز الداخلة يوجد به 19 مقر انتخابى هى مدرسة “موط” الثانوية للبنين ، ومدرسة “موط” التجارية ، ومدرسة “موط” الابتدائية الجديدة ، ومدرسة “أسمنت” الابتدائية الجديدة ، ومدرسة “الجديدة” الابتدائية و”الراشدة” الابتدائية ، و”الشهيد رياض” الابتدائية ، و”الشيخ مفتاح” الابتدائية ، و”العوينة” الابتدائية ، و”القصر” الابتدائية ، و”الهجان” بغرب الموهوب ، و”القضا” الاعدادية ، و”القلمون” الابتدائية ،و”المعصرة” للتعليم الاساسى ، و”الموشية” الابتدائية ، و”بدخلو” الابتدائية ، و”الهنداو” الابتدائية.

وأكد رئيس مركز ومدينة الداخلة أن مسؤولية تنظيم اللجان هى مسؤولية رئيس القرية بالاشتراك مع التربية والتعليم.