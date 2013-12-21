وكيل أول نادي القضاة: مواقف القضاء من ممارسات المعزول دفعت المصريين للخروج في 30 يونيو

كتب : جهاد أحمد منذ 13 دقيقة

قال المستشار عبد الله فتحي وكيل أول نادي قضاة مصر، إنه لا يوجد الآن ما يسمى بتيار الاستقلال فالقضاء المصري كله مستقل.

وأضاف فتحي، خلال لقائه مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم"، أن مواقف القضاء من ممارسات الرئيس المعزول محمد مرسي وجماعته دفع المصريين للخروج يوم 30 يونيو، مؤكدا أن ثورة 30 يونيو أنقذت القضاء المصري من حكم كاد يهدر الحقوق والحريات وأن يرتكب مذبحة في حقه.

وأشار فتحي إلى أن قيام ما يسمى بـ"قضاة من أجل مصر" بإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية تجاوز خطير لم يشهده القضاء المصري من قبل، وأن تنحي القضاة نوعان وجوبي وجوازي وليس من الضروري أن يكون سبب تنحي القاضي عن نظر قضية لجماعة الإخوان أنه متعاطف معهم ولكن شعور القاضي بالإهانة من التعدي اللفظي عليه قد يدفعه للتخلي عن حياده لذلك يتنحى القاضي خوفا من مخالفة ضميره المهني.

وأكد فتحي أن مجلس القضاء الأعلى قرر بالتنسيق مع محاكم الاستئناف تفريغ دوائر تتخصص في نظر قضايا الإرهاب، نافيا أن تكون محاكم ودوائر استثنائية.

وأشار فتحي إلى أن أمريكا لا تملك التدخل في الشأن القضائي المصري، مطالبا بأن يكون رد الخارجية أكثر حسما.