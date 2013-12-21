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سيتي يحاول ضرب موناكو في سباق فالديز

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سيتي يحاول ضرب موناكو في سباق فالديز سيتي يحاول ضرب موناكو في سباق فالديز

دخل مانشستر سيتي سباق الحصول على خدمات الحارس الإسباني الدولي فيكتور فالديز نجم برشلونة.

فالديز يرحل عن برشلونة في الصيف المقبل، وأكد تمسكه بعدم التجديد للنادي الكتالوني الذي شهد انطلاقته حتى وصوله لمصاف النجوم.

موناكو كان النادي الأبرز في السباق على خدمات فالديز، حتى ظهرت أزمة حراسة مرمى في مانشستر سيتي.

سيتي يعاني من كثرة أخطاء حارسه الأساسي جو هارت، لهذا بحسب صحيفة ماركا يدخل سباق فالديز، مدعوما بقوته المالية التي تمنح حامي عرين برشلونة كل ما يرغب فيه.

عرض مالي قوي + فريق يلعب في الدوري الإنجليزي وأبطال أوروبا، عوضا عن موناكو صاحب المركز الثاني في فرنسا.

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