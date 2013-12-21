وزير البترول يتفقد مشروعات بترولية بالصحراء الغربية

رئيس "قارون": نخطط لحفر 10 آبار استكشافية لرفع معدلا الإنتاج إلى 200 برميل يوميًا

كتب : شادي أحمد السبت 21-12-2013 13:36

تفقد المهندس شريف إسماعيل وزير البترول، منطقة معالجة الزيت الخام ومشروع محطة الكهرباء بمنطقة شرق بحرية التي تبلغ استثماراته 49 مليون دولار وتعمل بالغاز الطبيعي لتغذية آبار المنطقة ومحطات شحن الزيت الخام ومحطات حقن المياه واحتياجات ومعسكرات إعاشة العاملين من الكهرباء؛ لتوفير استخدام السولار في تشغيل المولدات والطلمبات.

تأتي الجولة في إطار الحملات التفقدية لعدد من المشروعات البترولية بالصحراء الغربية بحقول بترول قارون وشرق بحرية وهبة التابعة لشركة قارون للبترول.

وأوضح الوزير، أن منطقة الصحراء الغربية أصبحت واحدة من أهم مناطق الانتاج البترولي الواعدة في مصر وتشهد حاليًا اهتمامًا كبيرًا من الشركات العالمية ونشاطًا مكثفًا سواء في أعمال البحث والاستكشاف أو التنمية وأن معدلات الإنتاج العالية التي تحققت بهذه المنطقة أصبحت عامل جذب لزيادة الاستثمارات العالمية خاصة وأن التكاليف الاستثمارية منخفضة مقارنة بالاستثمارات المطلوبة للبحث والتنمية في المياه العميقة، وفى ظل تواجد البنية الأساسية وتسهيلات الإنتاج التي تسهم في خفض التكاليف وسرعة وضع الآبار المكتشفة على الإنتاج.

وكشف المهندس محمد مؤنس رئيس شركة قارون للبترول أنه من المخطط خلال عام ونصف حفر 10 آبار استكشافية جديدة والبدء في مشروع توسعات تسهيلات قارون لزيادة الطاقة من 75 ألف إلى 200 الف برميل يوميًا.

وأوضح "الشحات" أن إنتاج الشركة من مناطق امتيازها قارون وشرق بحرية وكرامة وبني سويف ووادي الريان يبلغ حاليًا حوالي 43 ألف برميل يوميًا من الزيت الخام وأن إجمالي الاستثمارات المعتمدة لعام 2013/ 2014 من شركة أباتشي الأمريكية الشريك الأجنبي يبلغ حاليًا حوالي 480 مليون دولار لحفر 76 بئر تنمية و8 آبار استكشافية.

وأشار إلى أنه تم تغطية 1300 كم2 بمسح سيزمي ثلاثي الأبعاد في منطقة امتياز بني سويف بتكلفة 22 مليون دولار، وأنه تم الإنتاج من كشف جديد في التراكيب الجيولوجية العميقة بعمق 11 ألف قدم وبمعدل إنتاج ثابت 250 برميل يوميًا بالإضافة إلى كشف جديد في التراكيب الجيولوجية القريبة من السطح بمعدل إنتاج 650 برميل يوميًا.

وقال المهندس محمد عبدالعظيم رئيس شركة "بتروسيلة"، إن إنتاج الشركة ارتفع من 1500 برميل يوميًا من الزيت الخام إلى حوالي 6000 برميل يوميًا حاليًا، مشيرًا إلى أن إجمالي الاستثمارات المعتمدة لعام 2013/2014 من شركة ميرلون الأمريكية الشريك الأجنبي حوالي 103 مليون دولار لحفر 16 بئرًا تنمويًا واستكشافيًا، ومن المخطط حفر 8 آبار جديدة في عام 2014/2015، لافتًا إلى اتباع الشركة سياسة حفر المزيد من الآبار الاستكشافية وإصلاح وصيانة الآبار للمحافظة على معدلات الإنتاج وزيادتها.