أبوعيطة: لا استقلال لوطن ينتهج "الخصخصة" ويعتمد على "السلع المستوردة"

وزير القوى العاملة: بدأنا الاستقلال الوطني برفض إملاءات أمريكا على الشأن الداخلي لمصر

كتب : محمد العمدة السبت 21-12-2013 16:29

قال الوزير كمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة، بمؤتمر "المسؤولية الاجتماعية لرجال الأعمال" المنعقد بنادي هيئة قضايا الدولة.

وافتتح أبوعيطة كلمته بجملة "أهلا بالورد اللي فتّح في جناين مصر"، وقال إن الشباب هم عماد البلد ومن غيرهم ستكون بلا مستقبل.

وأضاف الوزير أن "مَن يريد بناء البلد يجب أن يقدم فكرة لصنع مستقبل جديد لمصر، ويجب تغيير الأفكار والمفاهيم الخاطئة التي نعيش عليها منذ سنين"، موضحًا أنه كان يتم اتباع سياسات في التعليم والتدريب عكس احتياجات سوق العمل.

وأوضح أنه يجب معرفة احتياج المجتمع، وهذا لا يعني صاحب المشروع الخاص لأن همّه الوحيد هو عمل مشروع اقتصادي ناجح ومربح، بصرف النظر عن احتياجات الوطن.

وأكد أبوعيطة أن الدولة المصرية يجب أن تتدخل في العملية الإنتاجية عن طريق إنشاء صناعات كثيفة لا يستطيع رجال الأعمال أن يتدخلوا فيها، مثل أن تركز الدولة في زيادة الرقعة الزراعية لمحصول القمح.

وأضاف الوزير أنه لن يتحقق الاستقلال لوطن يعتمد في حياته على السلع المستوردة، وتضرب صناعته وتباع بسياسيات الخصخصة، وهناك مميزات للاستثمار لم تمنح للشباب، والفساد هو مَن كان يقف بين مصر والاستثمار.

وأوضح أبوعيطة، أن النظام المقبل يجب أن يستهدف تحقيق الاستقلال الوطني، وقد بدأنا الاستقلال الوطني برفض سياسيات أمريكا للتدخل في الشؤون الداخلية لمصر.