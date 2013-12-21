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بكار لـ"الحياة اليوم": الإخوان يدّعون مقاطعة الاستفتاء وسيصوتون بـ"لا"

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بكار لـ"الحياة اليوم": الإخوان يدّعون مقاطعة الاستفتاء وسيصوتون بـ"لا" بكار لـ"الحياة اليوم": الإخوان يدّعون مقاطعة الاستفتاء وسيصوتون بـ"لا"
مساعد حزب النور يسأل: كيف يقاطعون الاستفتاء وهم يشاركون في انتخابات النقابات

كتب : جهاد أحمد منذ 54 دقيقة

قال نادر بكار، مساعد رئيس حزب النور لشؤون الإعلام، إنه تعرض للاعتداء من قبل شباب الإخوان بالطريق الزراعي أمس أثناء خروجه من مدينة المنوفية بعد انتهائه من حضور مؤتمر للتوعية بالدستور بمدينة المنوفية.

وأضاف بكار خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، أن احد شباب الإخوان اتصل بزملائه وتربصوا له خارج أحد المطاعم، وحاولوا التعدي عليه وحطموا سيارته.

وقال بكار إنه علم بتفاصيل الحادث من حساب أحد الشباب الذين تعدوا عليه على موقع تويتر، مؤكدًا أنه تعرف على صورته، مشيرًا إلى أنه سيتقدم ببلاغ لإثبات الحالة، لكنه متنازل عن حقه لأنه لا يقبل أن يضار أحد الشباب بسببه.

وأشار إلى أن هناك إصرارًا من جانب الإخوان المسلمين لجر حزب النور للمواجهة في الشارع، وهو الأمر الذي لن يتورط فيه النور، مشيرًا إلى محاولة مماثلة للتعدي اليوم على الشيخ ياسر برهامي في محافظة دمياط، ولكنها باءت بالفشل.

وأضاف أن المضي قدمًا في تنفيذ خارطة الطريق أبلغ رد على ممارسات جماعة الإخوان المسلمين، مشيرًا إلى حضور "يونس مخيون" رئيس حزب النور لاجتماع القوى السياسية مع الرئيس عدلي منصور غدًا.

وقال بكار إن حزب النور يفضل الالتزام بخارطة الطريق كما تم كتابتها بإحراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية لتجنب أخطاء الماضي بإعطاء الرئيس سلطة التنفيذ والتشريع، مشيرًا إلى أن النور لا مانع لديه في إعادة تقييم الموقف حال اتفاق القوى السياسية على أن يكون تقديم الانتخابات الرئاسية هو التغيير الوحيد في خارطة الطريق.

وأكد بكار أن مقاطعة الإخوان للاستفتاء على الدستور مقاطعة إعلامية فقط، مشيرًا إلى أنهم سيصوتون بـ"لا" على الدستور، متسائلاً: كيف لا يشاركون في الاستفتاء وهم يشاركون في انتخابات النقابات المختلفة برغم إعلانهم عدم الاعتراف بشرعية السلطة الحالية؟

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