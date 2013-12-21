السناوي: الإخوان سيصعدون العنف ردا على إحالة مرسي للجنايات في قضية السجون

كتب : جهاد أحمد منذ 52 دقيقة

قال عبدالله السناوي الكاتب الصحفي إنه يتوقع تصعيد العنف من قبل جماعة الإخوان المسلمين خلال الفترة المقبلة بسبب إحالة الرئيس السابق محمد مرسي وعدد من قيادات الجماعة للجنايات بتهمة اقتحام سجن وادي النطرون.

وأضاف السناوي خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" أننا أمام جريمة موثقة بالأدلة والتسجيلات، وبدأ القضاء نظرها أيام حكم الرئيس مرسي دون خوف أو تردد، مشيرًا إلى أن المحاكمة يجب أن تكون علنية وصريحة أمام العالم كله.

وأكد السناوي أنه لا يصح تدخل أية جهة أو دولة في الشأن الداخلي المصري، خاصة وأن القضية واضحة، مشيرًا إلى أنها قضية تاريخية ولها وضع خاص.