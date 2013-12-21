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وزير الخارجية الجزائري: اتمنى الا ينتهى العام بنقطة سوداء فى العلاقات مع فرنسا

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وزير الخارجية الجزائري: اتمنى الا ينتهى العام بنقطة سوداء فى العلاقات مع فرنسا وزير الخارجية الجزائري: اتمنى الا ينتهى العام بنقطة سوداء فى العلاقات مع فرنسا

كتب : أ.ش.أ منذ 52 دقيقة

قال رمطان لعمامرة، وزير الخارجية الجزائرى، أن الدعابة لابد ألا تخرج عن روح الدبلوماسية والأعراف المتعارف عليها دوليا فى هذا المجال.

جاء ذلك تعليقا على المزحة التى اطلقها الرئيس الفرنسي، فرنسوا اولاند أمام المجلس التمثيلي ليهود فرنسا مؤخرا بشأن عودة وزير داخليته ،سالما معافى من الجزائر .

واعرب الوزير الجزائري، خلال ندوة صحفية عقدها مع نظيره الصينى وانج يى اليوم، عن أمله فى ألا تنتهي سنة 2013 بنقطة سوداء فى العلاقات الجزائرية الفرنسية مما يعد تأكيدا على مدى استفزاز تصريحات اولاند للجزائر .

وقال لعمامرة: إن اولاند شاهد بنفسه مدى الاستقرار الذى تنعم به الجزائر خلال زيارته لها فى نهاية العام الماضي، حيث تنقل بين الولايات الجزائرية بكل أمان، مؤكدا أن هذه التصريحات لا ترقى إلى مستوى العلاقات بين البلدين .

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