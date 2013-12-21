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نشطاء سوريين: حريق هائل بالقرب من مطار دمشق الدولي

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نشطاء سوريين: حريق هائل بالقرب من مطار دمشق الدولي نشطاء سوريين: حريق هائل بالقرب من مطار دمشق الدولي

كتب : أ.ش.أ منذ 32 دقيقة

أعلن ناشطون سوريون أن حريقا هائلا وقع منذ قليل بالقرب من مطار دمشق الدولي، وذكرت قناة "سكاي نيوز" بالعربية مساء اليوم ،الخبر، وأشارت إلى أن ناشطين سوريين قد افادوا بمقتل أكثر من 80 جنديا من القوات الحكومية، وأسر 33 آخرين، بعد بسط مقاتلي الجبهة الإسلامية سيطرتهم على مشفى الكندي في محافظة حلب، شمال غربي سوريا وذلك بعد 20 يوما من حصاره .

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان قد وصفت عمليات القصف التي تقوم بها القوات الحكومية السورية على حلب منذ أيام بأنها عشوائية ولا تميز بين مدني وعسكري، وأنها جريمة وتتعمد استهداف المدنيين.

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