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جامعة القاهرة تكرم 46 من أساتذتها فى احتفالية "عيد العلم الثانى عشر"

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جامعة القاهرة تكرم 46 من أساتذتها فى احتفالية "عيد العلم الثانى عشر" جامعة القاهرة تكرم 46 من أساتذتها فى احتفالية "عيد العلم الثانى عشر"

كرمت جامعة القاهرة 46 من أساتذتها والحاصلين على جوائز الدولة التقديرية وجوائز الجامعة فى العلوم المختلفة، وذلك خلال الاحتفال بالعام الخامس بعد المائة من عمر الجامعة "عيد العلم الثانى عشر".

ومن بين المكرمين الدكتور حسام كامل، رئيس الجامعة السابق، والدكتور محمد عثمان الخشت، أستاذ الأديان والمذاهب الحديثة بكلية الآداب جامعة القاهرة، ومدير مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة بالجامعة، والدكتور حسن عماد مكاوى، عميد كلية الإعلام بالجامعة، والدكتور محمد صفى الدين خربوش، الرئيس السابق للمجلس القومى للشباب، والدكتورة وفاء محمد كامل أمين، الأستاذ بكلية الآداب بالجامعة.
> والتقطت الجامعة صورة تذكارية لكل المكرمين داخل قاعات الاحتفالات الكبرى بالقبة الرئيسية للجامعة، حيث انتهى الحفل كما بدأ بالسلام الجمهورى، وذلك فى ظل حضور ضعيف فى أول عيد للعلم بعد 30 يونيو، حيث تخلف عدد كبير من عمداء الكليات عن حضور الاحتفالية.

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