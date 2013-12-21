أخبار عاجلة

مساء الأنوار: تعرف على تفاصيل رحلة إيناسيو "المدير الفني الجديد للزمالك" إلى القاهرة وموعد الوصول -
مساء الأنوار: مداخلة محمد عبد السلام - رئيس مصر للمقاصة عقب الفوز على الإسماعيلي -
مساء الأنوار: مداخلة سمير حلبية - رئيس النادي المصري عقب الفوز على إنبي -
مساء الأنوار: إيهاب جلال .. مورينيو الدوري المصري -
ماذا قال الكاسير لاشرف بن عياد بعد مباراة برشلونة وغرناطة -
قعدة رجالة | الحلقة الـ 11 الموسم الأول | نجمة الغناء الشعبي " بوسي " | الحلقة كاملة -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يوجه تحية خاصة لـ حسام حسن والنادي المصري -
تصريح الكاسير بعد مباراة برشلونة وغرناطة 4-1 -
مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن: الأيام القادمة ستشهد انفراجة في القضية الفلسطينية -
برلماني: تعديلات قانون السلطة القضائية لا تستهدف قاضي «تيران وصنافير» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

حاخام يتطاول: الرب غاضب على المصريين لذا سلط عليهم الاقتتال والجوع

Google+ Print
حاخام يتطاول: الرب غاضب على المصريين لذا سلط عليهم الاقتتال والجوع حاخام يتطاول: الرب غاضب على المصريين لذا سلط عليهم الاقتتال والجوع

قال الحاخام الإسرائيلى "نير بن ارتسى"، من كبار زعماء الطائفة الحريدية فى القدس المحتلة ومن مؤسسى جماعة "بناة الهيكل" المتطرفة، إن جنود الجيش الإسرائيلى مهددون بالاختطاف الآن من أكثر وقت مضى بسبب انتشار المنظمات الإرهابية على جميع الحدود وفى مقدمتها الحدود المصرية، وكذلك لبنان والأردن.

وأضاف "بن ارتسى" فى عظته الأسبوعية اليوم السبت، أن الرب غاضب على لذلك سلط على المصريين الاقتتال الداخلى، وكذلك انتشار الجوع، زاعما أنه سينتقل من مصر إلى جميع دول العالم.

وادعى أن الله بارك أرض إسرائيل مستندا بذلك ببعض العبارات من العهد القديم، موضحا أن العاصفة الثلجية التى ضربت إسرائيل الأسبوع الماضى، لم تهلك الإسرائيليين لهذا السبب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء الأنوار: مداخلة محمد عبد السلام - رئيس مصر للمقاصة عقب الفوز على الإسماعيلي

مساء الأنوار: مداخلة محمد عبد السلام - رئيس مصر للمقاصة عقب الفوز على الإسماعيلي

مساء الأنوار: مداخلة سمير حلبية - رئيس النادي المصري عقب الفوز على إنبي

مساء الأنوار: مداخلة سمير حلبية - رئيس النادي المصري عقب الفوز على إنبي

مساء الأنوار: إيهاب جلال .. مورينيو الدوري المصري

مساء الأنوار: إيهاب جلال .. مورينيو الدوري المصري

مساء الأنوار: مدحت شلبي يوجه تحية خاصة لـ حسام حسن والنادي المصري

مساء الأنوار: مدحت شلبي يوجه تحية خاصة لـ حسام حسن والنادي المصري