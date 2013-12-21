حاخام يتطاول: الرب غاضب على المصريين لذا سلط عليهم الاقتتال والجوع

قال الحاخام الإسرائيلى "نير بن ارتسى"، من كبار زعماء الطائفة الحريدية فى القدس المحتلة ومن مؤسسى جماعة "بناة الهيكل" المتطرفة، إن جنود الجيش الإسرائيلى مهددون بالاختطاف الآن من أكثر وقت مضى بسبب انتشار المنظمات الإرهابية على جميع الحدود وفى مقدمتها الحدود المصرية، وكذلك لبنان والأردن.

وأضاف "بن ارتسى" فى عظته الأسبوعية اليوم السبت، أن الرب غاضب على مصر لذلك سلط على المصريين الاقتتال الداخلى، وكذلك انتشار الجوع، زاعما أنه سينتقل من مصر إلى جميع دول العالم.

وادعى أن الله بارك أرض إسرائيل مستندا بذلك ببعض العبارات من العهد القديم، موضحا أن العاصفة الثلجية التى ضربت إسرائيل الأسبوع الماضى، لم تهلك الإسرائيليين لهذا السبب.