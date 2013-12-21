مباشر – بايرن يبدأ حفل الأهداف مبكرا في الرجاء

تابعوا مع FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لموقعة الرجاء المغربي وبايرن ميونيخ الألماني.

الفريقان يتنازعان على لقب كأس العالم للأندية، بعد عبور الرجاء حاجز أتليتيكو مينيرو البرازيلي ودهس بايرن ميونيخ لجوانزو الصيني.

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تقدم دانتي قلب دفاع منتخب البرازيل لبايرن ميونيخ مبكرا قبل انقضاء 10 دقائق من انطلاق المباراة.

جاء هدف دانتي بعدما استقبل كرة داخل منطقة جزاء الرجاء مستغلا غياب الرقابة عنه، لأن الفريق المغربي حاول فرض مصيدة تسلل فاشلة.