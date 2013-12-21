رئيس الإسماعيلي: أقدر أبناء النادي.. لكن الظروف تتطلب مدربا أجنبيا

قال محمد أبو السعود رئيس الإسماعيلي إنه يقدر أبناء النادي ورغبتهم فى تحمل مسؤولية منصب المدير الفني فى الفريق، ولكن الظروف تجبره للاستعانة بمدرب أجنبي.

عدد من لاعبي الإسماعيلي قد أعربوا عن رفضهم فيما يخص اتجاه النادي للتعاقد مع مدير فني أجنبى.

وعقب أبو السعود لـFilGoal.com "الإسماعيلي يمر بمرحلة تجديد ويحتاج لخبرات كبيرة فى التعامل مع اللاعبين".

وتابع "استعنا بشوقي غريب الذى تولى تدريب المنتخب والآن لا نجد سوى المدرب الأجنبي لتحمل المسؤوليه".

وأضاف "أخشى من أن يتحمل أحد ابناء النادى ما يمكن أن يحدث مع فريق يتم تجديده ومواجهة الجماهير لهذا أرغب فى التعاقد مع الأجنبي".