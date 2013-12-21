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حبس 16متهمًا من أنصار مرسي فى اشتباكات مصطفى النحاس بمدينة نصر

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حبس 16متهمًا من أنصار مرسي فى اشتباكات مصطفى النحاس بمدينة نصر حبس 16متهمًا من أنصار مرسي فى اشتباكات مصطفى النحاس بمدينة نصر

أرشيفية

 

أمرت نيابة أول مدينة نصر، برئاسة المستشار أحمد شورب، حبس 16 متهما من انصار جماعة الإخوان المحظورة 15 يومًا على ذمة التحقيق واخلاء سبيل 4 اخرين بكفالة آلف جنيه لكل منهم لاتهماهم فى احداث الاشتباكات التى شهدها أمس الجمعة شارع مصطفى النحاس.

واسندت النيابة الى المتهمين تهم اثارة الشغب والبلطجة وتعطيل المرورو وقطع الطريق والتظاهر بدون الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية والانضمام الى عصابة إرهابية مسلحة تهدف إلى تكدير السلم والأمن العام والتعدى على قوات الشرطة.

كانت انطلقت مسيرة مكونة من العشرات من انصار جماعة الإخوان المحظورة من مسجد السلام بالحي العاشر بمدينة نصر عقب أداء صلاة الجمعة ، وقاموا بإشعال النيران بإطارات السيارات بشارع مصطفي النحاس فى محاولة منهم لقطع الطريق ، كما قاموا بالقاء الحجارة والشماريخ وزجاجات المولوتوف على قوات الأمن مما ادى إلى احتراق سيارة شرطة ، مما دفع قوات الأمن لإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم وتمكنت من ضبط 20 منهم وتحرر عن الواقعة المحضر الازم وتمت احالتهم للنيابة التى اصدرت قرارها المتقدم.

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