أليجري: ميلان يملك لاعبين أكثر من اللازم

بعكس ما قد يظن البعض، يرغب ماسيمو أليجري المدير الفني لميلان تقليص قائمة الفريق في يناير.

الفريق يبدو هزيلا، إذ يحتل المركز ميلان المركز العاشر في جدول الدوري الإيطالي.

لكن أليجري يؤمن بأن عدد اللاعبين لا يحتاج لزيادة، بل العكس.

وأفصح في مؤتمر صحفي عقد عن لقاء الاسبوع مع إنتر "ميلان يملك عددا كبيرا للغاية من اللاعبين".

وتابع "سأتحدث مع الإدارة، ربما لتقليص عدد اللاعبين في القائمة إلى 24 إن أمكن".

وعن الصفقات المحتملة لميلان، أجاب أليجري "لا أريد التحدث عن لاعبين غير موجودين معنا، أو ينتمون لأندية أخرى".

وأردف "حاليا أنا سعيد بوجود عادل رامي ومعه هوندا".

وكان ميلان قد ضم رامي من فالنسيا، وهوندا بعد انتهاء عقد اللاعب الياباني مع نادي سسكا موسكو.