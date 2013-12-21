دوبلاج الجزء السّابع من "وادي الذئاب" يبدأ في دمشق

بدأت في استديوهات شركة "فردوس دراما" في دمشق عمليات دوبلاج الجزء السّابع من المسلسل التّركي الشّهير "وادي الذئاب"، في حين سيكون العرض الأول قريباً على قناة "ياهلا OSN" التّابعة لشبكة قنوات "OSN" المُشفّرة.

فيما أكّدت مصادر من شركة "فردوس دراما" لـ "سيدتي نت" أنّ صوت بطل العمل "مراد علم دار" لن يتغيّر في الجزء السّابع، حيث سيتابع الفنّان السّوري شادي مقرش دوبلاج صوت "مراد علم دار" بعد أن قام بالدّوبلاج في الاجزاء السّابقة.

وأكّدت المصادر، أنّ الفنانين السوريّين الذين قاموا بدوبلاج أصوات الشّخصيات الرئيسيّة في "وادي الذئاب" لن يتغيّروا، ومن أبرز هؤلاء هيثم عساف وأيمن عبد السلام ومأمون الفرخ، وأماني الحكيم وسوزان سكاف.

يذكر أنّ "وادي الذئاب" مسلسل درامي بوليسي تركي, مدبلج إلى اللغة العربية باللهجة السورية، ولاقى إثر عرضه شهرة واسعة من قبل جمهور عريض من المُتابعين.

وستتمحور أحداث الجزء السابع حول الانتقام لمقتل "ميماتي"، ويشهد هذا الجزء التّركيز على استراتيجيات تقوية نفوذ تركيا في العالم العربي لتحويلها إلى قوّة إقليمية.

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