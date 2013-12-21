عمرو عبد الجليل يبدأ "كلاكيت" بمعونة لبنانية

بدأ الفنان عمرو عبد الجليل تصوير أحدث أفلامه "سعيد كلاكيت" في ستوديو مصر، بعد توقّف الفيلم لفترة طويلة بسبب انسحاب منتجه الأساسي، وبقي العمل متوقفاً حتى اقتنع المنتج اللبناني أنور علم الدين بالفيلم، وقرر إنتاجه وفور اعتماد المنتج لميزانية الفيلم، بدأ التصوير على الفور ولكن لم يتحدد بعد موعد طرح الفيلم في دور العرض.

الفيلم بطولة عمرو عبد الجليل وعلا غانم ومحمد شرف ومن إخراج بيتر ميمي.

الفيلم تدور أحداثه حول عامل كلاكيت يبحث دائما عن الشهرة ولكنه يظل نكرة يتجاهله الجميع إلى أن تحدث له أزمة كبيرة يصبح بعدها محور اهتمام الجميع وتساعده علا غانم في حل هذه الأزمة.

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