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غرق مركب سياحي برأس شقير بالبحر الأحمر‎ وبدء عمليات البحث عن المفقودين

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غرق مركب سياحي برأس شقير بالبحر الأحمر‎ وبدء عمليات البحث عن المفقودين غرق مركب سياحي برأس شقير بالبحر الأحمر‎ وبدء عمليات البحث عن المفقودين

 

بدأت وحدات الإنقاذ التابعة لشركة بترول خليج السويس البحث عن طاقم المركب السياحي الذي تعرض للغرق بخليج السويس بمنطقة رأس شقير إذ تم الدفع بوحدات إنقاذ بحرية لموقع الحادث. 

وكان مركب سياحي ،قد تعرض للغرق في مياه خليج السويس بمنطقة رأس شقير شمال البحر الأحمر، للغرق، ، وفقدان 5 أفراد مصريين كانوا على متن المركب أثناء تعرضه للغرق.

وكان مركز عمليات شركة بترول خليج السويس «جابكو» ،قد تلقى إشارة استغاثة من المركب، ، بتعرضه للغرق وكان على متنه 5 مصريين.

وتبين من المعلومات الأولية أن المركب كان قادمًا من شرم الشيخ في طريقه إلى ميناء السويس، وتعرض للغرق بمنطقة رأس شقير بالقرب من مدينة رأس غارب شمال البحر الأحمر، بسبب سوء الأحوال الجوية، ولم يتم تحديد مصير 5 أفراد كانوا على متن المركب.

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