أتليتكو مينيرو ثالث العالم بفوز قاتل على جوانزو

حصد أتليتكو مينيرو البرازيلي المركز الثالث بكأس العالم للأندية 2013 بعدما تغلب على جوانزو الصيني 3-2 في مباراة مثيرة.

والتقى الفريقان في مباراة تحديد المركز الثالث بعد خسارة مينيرو من الرجاء وهزيمة جوانزو من بايرن ميونيخ.

جاء هدف الفوز في الدقيقة الاخيرة من الوقت الأصلي، بعد ثلاث دقائق من طرد النجم الأسطوري رونالدينيو.

تقدم بطل أمريكا الجنوبية مبكرا بهدف دييجو تارديلي في الدقيقة الثانية، لكن بطل آسيا تعادل سريعا بواسطة البرازيلي موريكي في الدقيقة التاسعة.

بعدها بخمس دقائق تقدم جوانجزو بهدف ثان من ركلة جزاء، قبل أن يسجل رونالدينيو ركلة حرة بالتخصص في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وبعد ثلاث دقائق من طرد رونالدينيو في الدقيقة 87 استغل لوان مادسون هفوة دفاعية فانفرد بمرمى أبناء المدرب الإيطالي مارتشيلو ليبي وسجل هدف الفوز في الثوان الاخيرة.