6 مليون جنيهًا من مؤسسة “النهوض” لدعم معهد الكبد بالمنوفية

قال المستشار أشرف هلال محافظ المنوفية الأسبق ورئيس مجلس إدارة “مؤسسة النهوض بالمنوفية” :”إن الجمعية قدمت 6 مليون جنيه دعماً من تبرعات أهالى المنوفية لمشروع استكمال معهد الكبد القومى على الحساب رقم حساب رقم 444444 بالبنك الأهلى المصرى.

وأوضح هلال أنه سعى لتأسيس جمعية النهوض بالمنوفية بالاستثناء من مجلس الوزراء وقت توليه منصب محافظ المنوفية وتولى رئاسة مجلس الادارة للمساهمة فى بناء المعهد القومى للكبد نظراً لعجز الموازنة فى تخصيص المبالغ المالية المخصص له .

وأكد الدكتور مجدى خليل عميد معهد الكبد القومى أنه تم الانتهاء من 8 أدوار بالمعهد بعد تخصيص 80 مليون جنيه لإستكمال المنشآت، و100 مليون للتجهيزات والمعدات الطبية للمعهد من قبل وزارة التخطيط موجهاً الشكر لمؤسسة النهوض ودعم أهالى المنوفية لمعهد الكبد الذى يمثل مشروع قومى للمحافظة.